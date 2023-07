Defensie-opleiding met estafette overgedragen: 'Mooi dat het weer in Assen is'

Rond 10.00 uur vanochtend wisselden tientallen leerlingen in De Punt van shirt tijdens een estafette van Groningen naar Assen. De leerlingen volgen allemaal mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa). Een opleiding die tot vandaag aan het Noorderpoort in Groningen gegeven werd, maar na vandaag in Assen, aan het Drenthe College.

"Het is altijd een zoektocht waar je onderwijs geeft", zegt Silvester Koehoorn, directeur van Drenthe College Assen. "In Assen staat een kazerne, daar hebben de leerlingen meer aan."

Voortraject op Defensie

VeVa is een voorbereidende opleiding van Defensie, het zijn nog geen militairen, maar misschien later wel. Het gaat daarbij niet alleen om technisch personeel, maar ook verplegend personeel kan de mbo-opleiding volgen.

"De opleiding is heel defensie-gericht, maar je moet het zien als een oriëntatietraject", zegt Koehoorn. "Daarom kregen ze al onderwijs in de buurt, het is makkelijker om de hele opleiding in de buurt te verhuizen."