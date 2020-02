FC Emmen viert feest, Anco Jansen het meest

Toch moest het publiek lang wachten op de bevrijdende treffer. Die viel in blessuretijd en kwam van de voet van niemand minder dan Anco Jansen. Een emotioneel moment voor de routinier, die voelbaar was in het hele stadion. Ook directeur Ronald Lubbers was door het dolle heen en trainer Dick Lukkien had tranen in zijn ogen.

'Hier doe je het allemaal voor'

Bij Jansen zelf kwam de emotie pas later. "Ik was zo bezig met de wedstrijd, dat ik eerst alleen maar dacht aan die bevrijdende goal en de belangrijke punten. Daarna kwam wel het besef. Van al die keren in de gym en de twijfel die ook ik had vanwege die hardnekkige knieblessure. Maar hier doe je het allemaal voor."

Lukkien was vooral blij voor zijn pupil. "Ik weet hoe hoe diep hij zat en hoezeer hij twijfelde of alles nog wel weer op zijn plek zou vallen... én dat het dan in anderhalve maand zo omdraait is fantastisch."