Dorpsbestuur Emmer-Compascuum: 'Afgebrande Schuilmijt na de zomer opgeknapt'

Het dorpsbestuur heeft geen contact gehad met Staatsbosbeheer over het herstel. "Ik zie niet in dat ze hier problemen mee hebben. Als dat wel zo is, dan moeten ze me maar even bellen." Bovendien vindt Gustin dat daar ook een taak voor de gemeente is weggelegd.

Camera

Het is in ieder geval een goede zaak dat de toren er straks weer goed bij staat. "Het is een plek waar mensen kunnen uitrusten, schuilen of vanaf de verhoging wild kunnen spotten." Vreest hij niet opnieuw voor vandalisme als de Schuilmijt later dit jaar is hersteld? "Wellicht kunnen we nog een camera plaatsen, maar dat staat voor nu nog niet op het programma."

Een woordvoerder van de gemeente Emmen laat weten dat zij vooralsnog weten geen partij zijn in deze zaak. Navraag bij Gustin leert dat er wel degelijk 'een toezegging' is gedaan.

Woordvoerder Hans Alting van Staatsbosbeheer laat weten dat er inderdaad geen contact is geweest. "Het is onze grond dus we moesten minstens even om tafel. Want of we akkoord gaan is afhankelijk van de plannen, natuurlijk." Volgens Alting lopen er inmiddels gesprekken met de gemeente. "Ik verwacht dat we er in goed vertrouwen uit gaan komen."

Spelende kinderen

De kaduke toren heeft ook tot zorgen geleid bij de Emmer PvdA, die inmiddels schriftelijke vragen heeft ingediend bij het college. "Veel inwoners ergeren zich al geruime tijd aan de trieste aanblik van de Schuilmijt," zegt De Vries, zelf ook inwoner van het dorp. "Daarnaast kreeg ik signalen van inwoners dat er soms spelende kinderen gezien worden. Dat baart mij eerlijk gezegd nog meer zorgen dan de aanblik van het geheel."