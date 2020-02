Volg vanaf vandaag het nestje van de bosuil via de wildcam

Op de camerabeelden van de afgelopen weken zien we het koppeltje bosuilen. Zet je het geluid aan, dan hoor je ze duidelijk roepen. Vervolgens wordt in het nestkastje een broedkuil gemaakt. Af en toe steekt de uil haar kop naar buiten om te zien welke buren zo hoog in de boom aan het spelen zijn.

"Het zijn zulke boeiende dieren. Misschien wel door de mystiek spreken ze mensen al eeuwen tot de verbeelding", zegt Van den Hoek. De vrijwilliger bij Stichting Steenuilenwerkgroep volgt de uilen nauwlettend. Dagelijks bekijkt hij de camerabeelden van zes nestkasten in de buurt van zijn huis, waar onder andere kerkuilen en een bosuil zijn ingetrokken.

'Nu zit ik er met mijn neus bovenop'

In 2010 werd Van den Hoeks fascinatie voor uilen aangewakkerd. "We verhuisden naar een oude woning met heel dunne wandjes. Daar hoorde je de uilen heel goed. Ondertussen was ik aan het klussen aan de woning en had ik camera's voor de beveiliging van mijn gereedschap geplaatst. Op die beelden zag ik alleen maar dieren", vertelt hij enthousiast.

Van den Hoek woont nog steeds op dezelfde locatie, tegen het bos aan, en besloot om de uilen te gaan volgen. "Eerder zat je als vogelaar in de kou in een schuilhut met een verrekijker. Nu zit ik erbovenop via mijn computer. De camera's heb ik 24 uur per dag, zeven dagen per week, aan. Het is heel verslavend. 's Ochtends lezen de meeste mensen een krantje, ik bekijk dan de beelden van de camera's."

Eten of gegeten worden

Vorig jaar keek hij naar het nestje van de bosuil, waar vier eieren waren gelegd. In het nest kwamen drie gezonde kuikens ter wereld. Ze werden op een vrolijke dag met een heleboel kinderen geringd. "Drie dagen later kwam er een steenmarter langs; alle drie dood. Dat is de natuur: eten of gegeten worden. Maar we gaan er dit jaar wel voor zorgen dat de marter niet meer in de boom kan komen."

ROEG! houdt met dank aan Van den Hoek de komende weken het nest van de bosuil in de gaten. Kijk wekelijks mee naar een selectie van de meest opmerkelijke beelden.

