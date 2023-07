Rechter: ‘Veroorzaken ongeval door aan handrem te trekken is roekeloos rijgedrag’

Een 21-jarige man uit Zwartemeer veroorzaakte op de Splitting in Emmen een verkeersongeval door roekeloos rijgedrag. Hij trok bewust aan de handrem, waardoor de wagen slippend tegen een boom terecht kwam. Dat vindt de rechter. "Een verkeersdelict waarbij sprake is van de zwaarste vorm van schuld."

De twintiger had in september 2021 nog maar net zijn rijbewijs toen hij voor zijn collega's patat ging halen. Hij leende een auto en toog met een andere collega naar een patatboer. Onderweg zagen de mannen een meisje hardlopen. Volgens getuigen werd er getoeterd, gezwaaid en raakte de wagen door een rembeweging in een slip.

Zwaar letsel

De auto kwam tegen een boom tot stilstand. De bijrijder liep een gebroken ruggenwervel, klaplong en een verbrijzelde voet op. De bestuurder raakte lichtgewond. Tijdens het politieonderzoek bleek dat de handrem was aangetrokken. Er was ook te hard gereden, in elk geval 19 kilometer harder dan is toegestaan. En vermoedelijk meer.