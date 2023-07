Universiteit Utrecht geeft foto's vrij van doodgeschoten wolf

De wolf die zondagochtend in Wapse werd doodgeschoten, is onderzocht door de Universiteit Utrecht en de Wageningen Universiteit. Eerstgenoemde heeft foto's vrijgegeven van dat onderzoek.

Onderzoekers in Utrecht hebben sectie verricht op het dode dier. In Wageningen wordt dna-onderzoek gedaan.

Bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht wordt onder meer gekeken naar de gezondheid van het dier en naar de doodsoorzaak. In dit geval is dat laatste natuurlijk al duidelijk: het dier is doodgeschoten.