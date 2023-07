Eis: vier jaar cel voor neersteken buurvrouw om drank

Voor poging tot doodslag op zijn buurvrouw is tegen een 25-jarige man uit Emmen een celstraf van vier jaar geëist. Waarvan één jaar voorwaardelijk. De man moet zich in de daaraan gekoppelde proeftijd van vijf jaar laten behandelen en begeleiden, vindt het Openbaar Ministerie (OM).

De twintiger was zwaar onder invloed van drank en drugs toen hij de vrouw op 4 februari in haar woning aanviel. Het was midden in de nacht. De vrouw deed voor de tweede keer de deur voor de verwarde Emmenaar open. De eerste keer vroeg hij om drank en kreeg hij die. De tweede keer vroeg hij niet meer, maar stoof hij direct haar drankkast in.

Van achteren aangevallen

Hij sloeg wat borrels achterover en viel de vrouw ineens van achteren aan. Hij stak met een mes op haar in. De vrouw verweerde zich en kreeg hulp van haar vriend. De man werd naar buiten gewerkt en de politie gebeld. De man woonde twee huizen verderop en werd vrijwel direct aangehouden.

Afweren

De vrouw liep een diepe snijwond op aan haar kaak en meerdere snijwonden in haar hals en romp. Haar armen waren bekrast door het afweren. In het ziekenhuis bleek dat een zenuw in haar kaak was doorgesneden, waardoor ze daar verlamd is geraakt. Bovendien had ze een hersenschudding.

Weinig herinnering

Dit had dodelijk kunnen aflopen, stelden de artsen vast. De advocaat van de Emmenaar trok dit in twijfel. Hij pleitte voor poging tot zware mishandeling, waarop lagere straffen staan. De Emmenaar had die avond kalmeringstabletten met veel alcohol ingenomen en cocaïne gebruikt. Hierdoor kon hij zich amper wat herinneren.

Behandeling

De deskundigen vinden dat de man hier zelf debet aan is, door zoveel verschillende middelen in te nemen. Hij kan het zichzelf volledig aanrekenen, vinden die. De officier van justitie had vijf jaar cel willen eisen. De man is één keer eerder voor een geweldsfeit veroordeeld en wil graag worden behandeld.

Geleden schade

Deze positieve aspecten nam de aanklager mee in zijn strafeis en spitste die met name toe op een behandeltraject. Het leven van de (inmiddels oud) buurvrouw is overhoopgegooid. De vrouw ondervindt problemen bij het eten en kampt met angstproblemen. Haar gevraagde schadebedrag van 10.000 euro is volgens de aanklager toewijsbaar.