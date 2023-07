Eiwitfabriek in Emmen gaat draaien op veldbonen, 'liefst zo groen mogelijk'

Op het GETEC-terrein in Emmen komt een bijzondere eiwitfabriek. Magnificent Proteins uit Eelde ontwikkelt een productieproces, waarbij veldbonen worden verwerkt tot hoogwaardig eiwit. De eiwitten kunnen gebruikt worden in bijvoorbeeld vleesvervangers, sportvoeding of medische voeding.

Voordat de fabriek gebouwd kan worden gaat er een traject van testen en goedkeuren aan vooraf, voordat het eiwit gebruikt kan worden in de voedselindustrie. De provincie Drenthe steunt dat met een subsidie van 150.000 euro.

Geen chemische zuren

Er is een groeiende vraag naar gezonde, eiwitrijke voeding. Bert Knol van Magnificent Proteins: "De fabriek in Emmen wordt de eerste in ons land waar plantaardig eiwit wordt gewonnen uit veldbonen, zonder gebruik te maken van chemische zuren." Voor gedeputeerde Henk Brink is het weer een stap in het vergroenen van de chemische industrie in Emmen.

De medefinanciering van de provincie wordt gebruikt om een vernieuwend eiwit-extractieproces op te zetten en het totale productieproces op grote schaal te testen. "We weten hoe het werkt, het is nu een kwestie van testen en bewijzen en kijken hoeveel eiwit we op deze manier uit veldbonen kunnen halen." De nieuwe manier van eiwitwinnen moet ook met zo min mogelijk water gaan gebeuren.

Veldboon goed voor bodem en biodiversiteit