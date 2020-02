Dick Lukkien: Misschien wel de beste wedstrijd onder mijn leiding hier

Zeker over de eerste helft was Lukkien laaiend enthousiast. "We speelden FC Twente van het kastje naar de muur. Het was echt wervelend. We hebben ze geen moment adem gegeven en hadden iedere tweede bal. Vanaf minuut één was duidelijk wie hier wilde winnen en het publiek wilde vermaken. Wat ik nog als kritiek kan aanvoeren is dat we - ondanks het overwicht en het vele balbezit - te weinig kansen hebben afgedwongen, Gelukkig maakte Kerim Frei de goal vlak voor rust."

"In de tweede helft", vervolgt Lukkien, "had Peña de 2-0 moeten maken. Dat gebeurde niet en vanaf een uur ongeveer vergaten we te voetballen. We besloten om de voorsprong te verdedigen. Dat was jammer en dat heb ik de spelers na afloop ook gezegd. Dat is de stap die we nog moeten maken blijkbaar."

