Duurste huizen wederom in Tynaarlo, Emmen dit keer hekkensluiter

De duurste huizen staan in Tynaarlo, de goedkoopste in Emmen (foto: RTV Drenthe/Fred van OS)

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook in 2018 werd er het meeste geld neergelegd voor een huis in Tynaarlo. Toen tikten kopers gemiddeld iets meer af voor een huis in die gemeente: 311.688 euro.

Zilver en brons voor Noordenveld en De Wolden

Na Tynaarlo werd het meeste geld voor een woning betaald in de gemeente Noordenveld (292.800 euro), gevolgd door De Wolden (290.800 euro), Aa en Hunze (284.000 euro), Westerveld (279.500 euro) en Midden-Drenthe (261.200 euro).

De goedkoopste huizen van Drenthe staan in Emmen. De gemiddelde verkoopprijs in die gemeente bedraagt 205.700 euro. Vorig jaar was Hoogeveen nog de goedkoopste. De gemiddelde verkoopprijs is daar op basis van 2019 iets hoger (209.700 euro) dan in Emmen. De gemeente Assen (228.700 euro), Borger-Odoorn (233.700), Coevorden (236.000) en Meppel (255.700) zijn nog iets duurder.

Hoe ontwikkelen de prijzen van koopwoningen zich?

Gemiddelde verkoopprijs toegenomen

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2019 toegenomen tot 308.000 euro. Het is de eerste keer sinds het begin van de meting in 1995 dat de gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen boven de drie ton uitkomt. De gemiddelde verkoopprijs was in de provincie Noord-Holland het hoogst.

In Bloemendaal werd met 832.000 euro gemiddeld het meeste betaald voor een bestaande koopwoning. In Delfzijl het minst. Daar werd gemiddeld 155.000 euro betaald voor een optrekje. In 326 gemeenten was de gemiddelde koopsom hoger dan een jaar eerder.

Lees ook: