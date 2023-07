Toegang tot Bleekerseiland straks via gerenoveerde historische schuur

Prachtig stukje Meppel verpauperd

Nu is het een klein verpauperd gebied in het centrum van de stad. En dat terwijl het Bleekerseiland op misschien wel een van de mooiste plekken van Meppel ligt. Aan het water, bij de sluis, onder toezicht van molen De Vlijt. Vroeger bleekten vrouwen er hun was. En aan de overzijde vertrokken de stoomveerboten naar Amsterdam. Het was toen de toegangspoort tot Drenthe. Nu is het er grijs, ook als de zon schijnt. Aan de rand van het schiereiland staan wat bomen, maar dat is ook zo'n beetje het enige kleurrijke dat er te zien is.