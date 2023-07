Inzicht in klimaatverandering Drenthe via kaarten

Wat zijn de effecten van klimaatverandering in Drenthe? En wat is de impact op bijvoorbeeld natuur, recreatiegebieden, landbouw en infrastructuur? De provincie heeft een digitale kaartenset gemaakt met mogelijke gevolgen, zwakke plekken en effecten.

De kaartenset heet het Drents AdaptatieBeeld en kan als instrument gebruikt worden om de omgeving klimaatbestendig te maken.

Wat is het Drents AdaptatieBeeld?

Het klimaat verandert. Perioden met hevige neerslag, grote droogte en extreme hitte zullen de komende jaren toenemen. En de zeespiegel stijgt. Om voor Drenthe beter te kunnen inschatten waar we op de korte en middellange termijn mee te maken krijgen is de interactieve kaartenset gemaakt.

Gedeputeerde Hans Kuipers van klimaatadaptatie: "Wat dit instrument uniek maakt, is dat naast dat de klimaateffecten in beeld zijn gebracht ook de impact wordt geschetst op verschillende sectoren. Wat betekent bijvoorbeeld een heftige bui voor de bereikbaarheid en infrastructuur van Drenthe? Of waar kunnen grote natuurbranden ontstaan doordat het droger wordt en heeft dit mogelijk impact op recreatiegebieden in de buurt?"

Waarom is het nodig?

Gemeenten en waterschappen hebben lokaal in beeld gebracht wat de effecten zijn van klimaatverandering. De provincie heeft dat aan haar gegevens gekoppeld en de verschillende inzichten gebundeld.

Kuipers: "Met het Drents AdaptatieBeeld in de hand heeft iedereen in Drenthe toegang tot kennis en informatie om beter te begrijpen wat er op ons afkomt en waar we nu al mee rekening kunnen houden bij de keuzes die we maken. Hiermee kunnen we beter in gesprek over nut en noodzaak van dure en ingrijpende maatregelen."

"Met bijvoorbeeld de kennis over de effecten van een zogenoemde 'waterbom', die in juli 2021 in Limburg tot enorme schade leidde, weten we waar in Drenthe mogelijk situaties met wateroverlast ontstaan. Nu kunnen we gemakkelijker bepalen of er maatregelen nodig zijn om de overlast te beperken en de veiligheid te waarborgen."

We zitten er al midden in

Klimaatverandering is niet iets nieuws voor Drenthe. De streepjescode laat de gemiddelde jaartemperatuur zien in het KNMI-meetstation in Eelde in Noord-Drenthe voor de periode 1906-2021. Blauwe strepen zijn koude jaren en rode strepen zijn warme jaren. Het valt op dat met name de laatste 20 jaar bijna alle jaren warmer of veel warmer zijn dan gemiddeld.