Coevorden en woningcorporatie Domesta bouwen flexwoningen

De gemeente Coevorden gaat samen met woningcorporatie Domesta dertig flexwoningen bouwen op de hoek van de Drostenstraat en de burgemeester Feithsingel in de stad.

De gemeente en Domesta willen hiermee meer ruimte creëren voor inwoners die moeilijk een huis kunnen vinden. Het gaat hierbij om woningen met één of meerdere slaapkamers die in twee of drie woonlagen worden gebouwd.

"In een tijd van krapte op de woningmarkt beseffen wij dat dertig huizen niet genoeg zijn", zegt Bert Moorman, directeur van Domesta. "Maar op deze manier verlichten we samen de acute woningnood en creëren we nieuwe mogelijkheden."

'Uitkomst voor onder meer starters'

Flexwoningen zijn woningen die in de toekomst op een andere locatie geplaatst kunnen worden. Het is een moderne en snelle manier van bouwen. Het gaat in het geval van Coevorden om woningen met één of meerdere slaapkamers die in twee of drie woonlagen worden gebouwd. Volgens de gemeente en Domesta biedt flexwonen een goede uitkomst voor inwoners die door omstandigheden lastig woonruimte kunnen vinden, zoals starters of mensen die pasgeleden gescheiden zijn en snel een woning nodig hebben.

Hergebruik

Op de locatie die de gemeente Coevorden op het oog heeft, stond vroeger een school. Het terrein van 5300 vierkante meter is al in handen van de gemeente. Wie bij flexwonen denkt aan containerwoningen, hoeft volgens wethouder Steven Stegen niet bang te zijn. "Het is kwaliteit, het ziet er niet uit als containers. In dit plan worden de woningen op de langere termijn hergebruikt en kijken we naar duurzame oplossingen, zoals gemeenschappelijke voorzieningen voor de bewoners." Volgens Stegen loopt de gemeente Coevorden in Drenthe voorop met dit plan.

Hoe de woningen eruit komen te zien is aan Domesta, die de woningen gaat verhuren. Bodemonderzoek en andere onderzoeken moeten dit najaar zijn afgerond. De oplevering staat gepland voor 2024.

Inloopbijeenkomst