Jeugddetentie en -tbs en 'ernstige zorgen' om grof geweld door jongeren

"Zeer, zeer schokkend", zei de rechter over het zware geweld dat door twee tieners werd gebruikt bij onder meer een woningoverval in Vlaardingen en een schietincident bij de zomerkermis in Assen. Een 15-jarige jongen uit Assen kreeg een jaar jeugddetentie en -tbs opgelegd. Een 17-jarige Assenaar wordt afgestraft met twee jaar jeugddetentie.

Voor beiden geldt de maximale jeugdstraf. Voor een kind onder de 16 jaar is dat één jaar zitten en daarboven is dat twee jaar jeugddetentie. De 15-jarige was nog maar 14 jaar oud toen hij meedeed aan een woningoverval in Vlaardingen in juli van vorig jaar. De overvallers gingen gewelddadig te werk. De twee bewoners, een man en een zwangere vrouw, werden gekneveld en stonden doodsangsten uit. De groep maakte dure tassen, horloges en geld buit.

De buit was niet alleen enorm, maar vooral hun opgewekte geklets op de terugweg in de auto stoorde de rechter. "Ze maakten zich vrolijk over de angst van de slachtoffers", zei de rechter. De jongen ontkende, maar er was voldoende bewijs te halen uit de camerabeelden, telefoongegevens en de afgeluisterde gesprekken.

Vijf dagen voor dit gebeuren overviel de tiener, samen met de 17-jarige mededader (toen nog 16 jaar oud), een woning in Assen. De bewoner kreeg een pistool in zijn mond geduwd.

Van dichtbij geschoten

Er werd gepoogd .5000 euro buit te maken, maar dat mislukte. Ook hier was volgens de rechter sprake van 'bruut geweld'. De oudste tiener schoot vorig jaar tijdens de zomerkermis een 18-jarige jongen uit Beilen van dichtbij in zijn buik. Dit had dodelijk kunnen aflopen, zei de rechter en vindt poging tot doodslag bewezen. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twee jaar jeugddetentie, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De rechter vindt de zaak zo ernstig dat de jongen de volle mep moet krijgen.