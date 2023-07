Gemeente laat oog vallen op Borger-West voor pilot met tiny houses

De gemeente Borger-Odoorn heeft haar oog laten vallen op Borger-West als het gaat om de bouw van tiny houses. Aan de Koesteeg is in ieder geval plek voor tien van die kleine woningen.

"Op deze locatie hebben we ook plannen voor andere soorten woningen", vertelt wethouder Henk Zwiep. "Denk hierbij aan seniorenwoningen en starterswoningen. We willen daar verschillende soorten woningen ontwikkelen." Flexwoningen zijn mogelijk ook een optie.

Oude gemeentewerf

Eerdere locaties zoals de oude gemeentewerf vielen af, vanwege de brandveiligheid en uitwegen. Ook het terrein van het Esdal College, dat als de nieuwbouw is afgerond gesloopt gaat worden, bleek geen optie. "Daar hebben we wat andere beelden bij als het gaat om woningbouw."

Voorwaarden voor bouw van tiny houses in de gemeente waren er nog niet. Het college heeft deze nu opgesteld. "Het gaat hierbij om of we kiezen voor vaste of verplaatsbare tiny houses. We kiezen voor vaste plekken", aldus Zwiep. "Dat geeft rust voor de omgeving en ook voor de bouwer. En ook is het makkelijk om op een vaste tiny house een hypotheek te krijgen."