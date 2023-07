Bijna miljoen euro beschikbaar voor verduurzamen huizen 2e Exloërmond

De gemeente Borger-Odoorn heeft bijna één miljoen euro op de plank liggen voor het verduurzamen van woningen in 2e Exloërmond. Het gaat hierbij om postcodegebied 9571. Woningeigenaren van een woning die een WOZ-waarde heeft van maximaal 200.000 euro kunnen hier aanspraak op maken.

Borger-Odoorn heeft 688.000 euro gekregen vanuit het landelijke volkshuisvestingsfonds. Zelf doet het college daar 300.000 euro bij op. De gemeente verwacht 67 huizen te kunnen aanpakken. In het postcodegebied vallen tweehonderd percelen onder de grens van 200.000 euro.

Lagere inkomens

De bedoeling hiervan is dat woningeigenaren met lagere inkomens gemakkelijker hun huizen kunnen verduurzamen. "We hebben gekozen voor 200.000 euro als grens, omdat we denken dat daar de mensen wonen met lagere inkomens. Dat hoeft natuurlijk niet perse zo te zijn."