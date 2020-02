Politie krijgt twee tips over kofferbakmoord

De politie heeft twee nieuwe tips gekregen over de moord op Ralf Meinema uit Klazienaveen. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd gisteravond opnieuw aandacht besteed aan de zaak, omdat de ouders van Meinema het tipgeld eerder deze week hadden verhoogd naar 100.000 euro.

Eerder loofden zij 50.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de moordenaars, bovenop de 15.000 euro die het Openbaar Ministerie hiervoor uittrok. Dat bedrag is nu dus opgehoogd naar een ton.

Mercedes in Stieltjeskanaal

Bijna drie jaar geleden werd de 31-jarige Meinema met veel geweld om het leven gebracht. Een voorbijganger zag op 31 maart 2017 een oude Mercedes half in het Stieltjeskanaal liggen: Meinema lag dood in de kofferbak van z'n auto. De zaak kwam daarna bekend te staan als de kofferbakmoord.

Wat het motief van het misdrijf is, is nog altijd niet duidelijk. Maar de politie houdt er wel rekening mee dat Meinema 'verantwoording moest afleggen' en daarom is vermoord. Ook is niet duidelijk wie de moord gepleegd heeft.

Hans O.

De telefoon van Meinema bevond zich op de laatste avond van zijn leven in de wijk Rietlanden in Emmen. Dat is ook de wijk waar verdachte Hans O. woont, die bijna een jaar na de moord werd opgepakt. In mei 2018 werd de nu 41-jarige man weer vrijgelaten. Hij is nog steeds verdachte. Wat volgens het OM zijn aandeel is geweest bij de kofferbakmoord, is nog altijd niet bekend. Ook zijn neefje Harm O. (26) is opgepakt en korte tijd verdachte geweest.

