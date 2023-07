Mondriaan Fonds geeft Into Nature opnieuw subsidie: 'Belangrijk voor ons'

Buitententoonstelling Into Nature ontvangt van het Mondriaan Fonds 25.000 euro voor een doorlopend programma met talentvolle kunstenaars uit het Noorden. De organisatie kreeg deze subsidie vorig jaar ook.

Het Mondriaanfonds kreeg 69 aanvragen, waarvan 31 een toekenning hebben gekregen. Into Nature wordt een 'uniek podium' genoemd voor hedendaagse kunst waarop beginnende kunstenaars naast meer gevestigde collega's een belangrijke rol spelen.

"De commissie waardeert de structurele samenwerkingsverbanden die Into Nature op verschillende niveaus is aangegaan. Het kunstpodium heeft in haar ogen een eigen plek verworven binnen zowel de regionale als nationale culturele infrastructuur", aldus het Mondriaan Fonds.

'Belangrijke bron'

Marinus Pranger van Into Nature is blij met de toezegging van het Mondriaan Fonds. "Het is een belangrijke inkomstenbron voor ons doorlopende programma." De activiteiten van Into Nature bestaan uit twee onderdelen: het doorlopende programma en een tweejaarlijkse buitententoonstelling.

Voor het doorlopende programma van volgend jaar heeft de kunstorganisatie al drie kunstenaars vastgelegd: Ra'fat Ali, Jurjen Galema en Alex Murphy. Zij gaan aan de slag in het gebied van de VAM-berg bij Wijster. In een aantal gevallen verblijven ze in het gebied en gaan ze gesprekken aan met buurtbewoners.

