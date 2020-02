Brugklassers Beilen mogen aan elkaar wennen op nieuwe locatie

Een jaar voor het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh (CSG) volledig samen in een nieuw pand trekken, worden de brugklassen al bij elkaar geplaatst op een andere locatie in Beilen.

In de Jan Ligthartschool aan de Leliestraat kunnen brugklassers alvast aan elkaar wennen. Een jaar later gaan ze over naar het gloednieuwe gebouw aan de Omloop. "Dus dachten we: waarom zetten we ze niet nu al bij elkaar?", zegt directeur Rolf Albring van het CSG.

'Concurrentie aan de kant gezet'

Hoeveel brugklassen er komen is nog onbekend, de inschrijving is nog niet begonnen. Op dit moment hebben de scholen bij elkaar opgeteld acht brugklassen. Albring: "We hebben de concurrentie aan de kant gezet. We gaan het echt samen doen, het is niet dat de ene school de andere overneemt. Dus hebben we ook gekozen voor een neutrale locatie."

In het schooljaar 2021-2022 moet het nieuwe schoolgebouw volledig in gebruik zijn, dan wordt de voormalige Jan Ligthart-basisschool weer verlaten. In het nieuwe onderkomen aan de Omloop komen onderbouwklassen van havo, vwo en het vmbo met bijbehorend techniekonderwijs samen te zitten. Havo- en vwo-bovenbouwleerlingen moeten naar Assen.

Gezellig gebouw

In 2012 stopte het basisonderwijs in de Jan Ligthartschool. Het Vincent van Gogh maakte in het verleden al gebruik van het leegstaande gebouw aan de Leliestraat. "Een kleinschalig en gezellig gebouw", noemt Albring het.

Lees ook: