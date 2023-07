Wat vooraf ging aan de komst van Puy du Fou naar Drenthe: een geheim gesprek in De Havixhorst, natte sokken en corona

Drenthe sprak in 2018 de ambitie uit voor extra dagrecreatie. Een klimbos, wellness of boerderijeducatie waren ideeën, weet Henk Brink nog. "Het moest in ieder geval niet concurreren met wat we al hadden. En we willen ook geen tweede Giethoorn worden." Een bureau, Imagine Leisure, wordt ingeschakeld om verder onderzoek te doen. "We zijn met zeven concepten gekomen", zegt Carolien Nederlof. Een van die concepten is een themapark met verhalen uit de geschiedenis.

Voor al die mogelijkheden is het bureau bij een lijstje partijen langs gegaan of er mogelijke exploitanten zijn. "Bij dat themapark is er eigenlijk maar één exploitant die zoiets aanbiedt. Je kan je indenken dat dat voor een wellness veel meer zijn", zegt Nederlof.

'Tell me more', in het Frans