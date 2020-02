Extra onderzoek naar gasleidingen in verzakte bodem Nieuw-Amsterdam

Bij de gemeente Emmen zijn 62 meldingen over de verzakkingen binnengekomen. De speciale Facebookgroep genaamd Bodemdaling Zuidoost-Drenthe, telt bijna driehonderd leden.

Gasleiding geknapt

Doordat de bodem daalt, kunnen gasleidingen gaan verbuigen of anders komen te liggen. In de woning van Mirjam Weisscher aan de Vaart Zuidzijde knapte zelfs een gasleiding, waardoor zij noodgedwongen een nacht in het hotel moest slapen. Enkele buurtbewoners lieten twee weken geleden bij een bewonersavond weten hier niet lekker door te slapen.

Enexis liet daarop weten gelijk in te grijpen en een gaslekonderzoek te starten. Vorige week is dit onderzoek gestart, vandaag kon Enexis vanwege de harde wind geen goede metingen doen. maar liet het bedrijf aan RTV Drenthe zien hoe de metingen verricht worden. Met het onderzoek brengt de netbeheerder in kaart welke gevaren en risico's er zijn. Waar dat nodig is, onderneemt Enexis actie.

Het onderzoek van Enexis staat los van het grootschalige onderzoek dat door de gemeente Emmen is opgestart. Dat onderzoek begint waarschijnlijk volgende maand en moet duidelijkheid geven over de oorzaken van de extreme bodemdaling. Momenteel wordt een onderzoeksplan opgesteld door de gemeente samen met de NAM, provincie en het waterschap.

Voor dit onderzoek worden vijf tot tien woningen uit het pilotgebied gekozen die gevolgd gaan worden. Dat pilotgebied is het gebied rondom de Vaart Zuidzijde, Vaart Noordzijde en Dommerskanaal Zuidzijde en is gekozen omdat uit dit gebied veruit de meeste meldingen (37 stuks) bij de gemeente zijn binnengekomen. Enkele omwonenden zijn argwanend tegenover dit onderzoek, omdat zij vijf tot tien huizen te weinig vinden. Ook vinden enkele inwoners dat er ook naar de andere dorpen gekeken moet worden, waar ook sprake is van de bodemdaling.

De gemeente liet hierop weten dat een pilotgebied aangewezen moet worden om een start te kunnen maken met het onderzoek. Daarnaast sluit zij niet uit dat er meerdere woningen onderzocht gaan worden. De eerste resultaten worden in september verwacht.

Flinke verzakkingen in sommige huizen (foto: RTV Drenthe)

