Delen van persoonsgegevens om te intimideren wordt strafbaar

Het delen van persoonsgegevens met het doel om iemand te intimideren wordt strafbaar. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel over dit zogeheten 'doxing' aangenomen. Waarschijnlijk gaat de wet vanaf 1 januari volgend jaar in.

Onlangs werd CDA-Tweede Kamerlid Eline Vedder uit Ruinerwold slachtoffer van doxing, net als enkele andere CDA'ers zoals Kamerleden Derk Boswijk en Mustafa Amhaouch. In een bericht over een boerenprotest in Den Haag werden hun telefoonnummers gedeeld.

Intimiderende berichtjes

Vedder werd daarop continu bestookt met intimiderende telefoontjes en appjes. Over de inhoud van die berichten mocht ze vanwege haar eigen veiligheid niets zegen. "Maar ik ben er knap ziek van", zei ze toen. Doxing was toen nog niet strafbaar, wel was bekend dat wetgeving in de maak was.

Het telefoonnummer van Vedder stond overigens op de website van het CDA Drenthe, maar is inmiddels weggehaald. Dat haar telefoonnummer simpel te vinden was, maakt straks voor de strafbaarheid van doxing niet uit. Het gaat erom of het nummer wordt gedeeld om te intimideren.

Minister: 'Mogen we niet accepteren'

Niet alleen politici, maar ook journalisten, politieagenten en hulpverleners zijn regelmatig doelwit van doxing. Volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid geldt dat ook voor wetenschappers, opiniemakers en medewerkers van gemeenten.

"Dat gezinnen zich niet meer veilig thuis voelen, kunnen én mogen we niet accepteren. Ik ben dan ook blij dat ook de Eerste Kamer akkoord is met dit wetsvoorstel en dat we gezamenlijk een grens trekken: iedereen kan slachtoffer worden van doxing en moet daartegen kunnen worden beschermd", zegt minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.

Gevangenisstraf en boete

Op doxing komt een maximale gevangenisstraf te staan van twee jaar, of een boete van maximaal 22.500 euro. Bij bepaalde beroepen, zoals burgemeesters, politici, rechters, advocaten, journalisten en politieagenten, ligt de maximale straf een derde hoger.