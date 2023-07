Toch formule-auto's op het TT Circuit: 'Dit is de opstapklasse voor de Formule 1'

Een uniek moment vandaag op het TT Circuit. Want ondanks dat Zandvoort het Formule 1-racecircuit is, voldoet het asfalt in Assen ook goed voor snelle auto's. Deze dagen wordt het circuit namelijk gebruikt voor de Formula Student Netherlands, ofwel: de F1 voor studenten van 50 universiteiten vanuit heel Europa.

En dat is voor de meeste jongeren bedoeld als een opstapje voor de koningsklasse van de autosport. Want dat is de droom voor deze jongeren: de nieuwe F1-auto ontwerpen voor Max Verstappen.

Dik reglementenboek

De teams bouwen allemaal zelf een auto. De meeste zijn elektrische en eentje is van waterstof. Ze bouwen de auto's van de grond af aan op en dat doen ze aan de hand van een dik reglementenboek net zoals in de Formule 1, vertelt organisator Paul Sieljes. "Daarin staat vooral wat niet mag. Op basis daarvan moeten ze kijken wat dus wel kan met de auto. We checken de auto's ook op een aantal regels, omdat ze wel veilig het circuit op moeten."

De teams bestaan meestal uit zo'n vijftig personen. De meesten studeren werktuigbouwkunde of elektrotechniek, maar er is mee dan dat. De teams zijn kleine mini-bedrijven, zo moet er ook gezorgd worden voor de logistiek, de personeelszaken en communicatie.

Jurypresentaties

In totaal duurt de Formula Student vier dagen. De afgelopen dagen stond in het teken van de jurypresentaties, zegt Sieljes. "Dat ging vooral over het ontwerp, de kosten en het in de markt zetten van de auto." En in die jury zitten onder andere technici en monteurs uit de F1. Maar vanaf vandaag gaan ze doen waar de auto's voor gemaakt zijn: racen. En dat doen ze met verschillende testen, zoals een acceleratietest en een sprintrace.

Maar een prijs, dat zit er niet in voor de winnaar. "Het team krijgt punten voor de universiteit. Want er komen nog meer races, waar punten te verdienen zijn. En hoe hoger het puntenaantal van het team, hoe beter voor de wereldranglijst. En daar bovenaan staan dat is natuurlijk goed voor je en voor je cv."

Want daar doen ze meeste studenten het voor. Een ingang naar een baan in de automotive industrie, ook volgens Paul Sieljes is dit echt een opstap voor een baan in de F1. "Er zijn deelnemers die hebben meegedaan en die nu in het team van RedBull en Max Verstappen zitten. Dus veel leerlingen zien het als opstapklasse voor de monteurs. Dit is de plek om te laten zien wat je kunt."