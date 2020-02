Boeren voeren volgende week woensdag opnieuw actie in Den Haag

Boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft aangekondigd om opnieuw actie te voeren in Den Haag. In een WhatsApp-groep voor de pers, waar ook RTV Drenthe deel van uitmaakt, is een afbeelding gepost waarop af te lezen is dat op 19 februari '100% alle remmen los' gaan.

De boeren zijn het niet eens met het kabinetsbeleid inzake de stikstofuitstoot en PFAS-normen. Ook willen ze bij de supermarktbranche een beter verdienmodel afdwingen. FDF-bestuurslid Jos Ubels uit Anderen bevestigt dat hij is geïnformeerd over de nieuwe protestacties. Over hoe die er precies uit gaan zien, laat hij zich niet uit.

Effect duurzaamheidsmiljoenen

"We gaan naar Den Haag om het geluid van onze achterban zo veel mogelijk te laten horen", vertelt hij. Vooral de mededeling dat het kabinet 522 miljoen euro uittrekt voor boeren die willen stoppen of hun bedrijf willen verduurzamen, heeft FDF bewogen om in actie te komen. "Het is geld over de schutting gooien. We vragen ons sterk af waarom je zoveel geld investeert om boeren uit te kopen, terwijl het effect daarvan totaal onduidelijk is."

Wat Farmers Defence Force betreft kunnen die miljoenen beter besteed worden. "Als we de huidige problematiek willen oplossen, heeft het geen zin om het toekomstperspectief van boeren drastisch te wijzigen", meent Ubels. De actie op 19 februari moet duidelijk maken dat het voor FDF menens is. "De maatregelen die wij als sector eerder hebben voorgesteld zijn goedkoper, beter en minder pijnlijk. Blijkbaar moet dat nog doordringen in Den Haag. We vragen ons af of de huidige politici wel over de juiste kennis beschikken."

Podium pakken

Eerder had FDF voor 5 februari al een protestactie aangekondigd, maar die werd enkele dagen van tevoren afgeblazen. De analyse van RIVM-cijfers op 20 februari zou de actiegroep 'nieuwe inzichten' moeten geven, maar op de uitkomst daarvan wordt dus niet op gewacht. "Maar dat is ook niet per se relevant", stelt Ubels. "Ook los van de uitkomst van die cijfers is het effect van de duurzaamheidsmiljoenen nihil. We zijn bang dat er besluiten worden genomen op basis van de informatie die er tot nu toe is. Daarom willen wij het podium pakken op 19 februari", verklaart hij.

Ubels laat weten dat er voor die dag inmiddels een draaiboek klaarligt. Een herhaling van 5 februari hoeven we niet te verwachten, licht Ubels toe. "De protestactie van volgende week woensdag staat 100 procent vast. We staan aan de vooravond van een transitie met verstrekkende gevolgen. Dat laten we niet stilletjes aan ons voorbijgaan. De animo om op pad te gaan is groot en we krijgen ook uit het buitenland bijval. Hopelijk zien alle boeren in Drenthe de ernst van de situatie ook in. Het is geen vijf voor twaalf meer, maar bijna vijf over twaalf."