Lokale historici willen wijziging Van Gogh-bord: 'Vincent schetste kerkhof Hollandscheveld'

"Je kunt ze op verschillende manieren interpreteren", gaat Metselaar verder. "Als je de begraafplaats op komt is er een kort laantje. Daar was Vincent heel duidelijk in toen hij zijn brieven schreef. Dat was er dus in Hollandscheveld en is niet aantoonbaar in Pesse geweest. Als zo'n brief geciteerd wordt in een onderzoek en je laat bijvoorbeeld het zinnetje weg over het laantje. Dan kom je wellicht uit op een andere conclusie."

Beide onderzoeksgroepen hebben al eerder een discussie gevoerd over het onderwerp. Maar waarom ligt het eigenlijk zo gevoelig? Volgens Metselaar is dat simpel. "We willen het publiek toch niet voor de gek houden. De informatie moet gewoon kloppen. Als er nou voldoende bewijs zou zijn dat de schets wel in Pesse is gemaakt, leg ik me daar bij neer. Dat is er alleen niet. Maar als het wel in Hollandscheveld is gedaan, waarom zeggen we dat dan gewoon niet?

Geen welles-nietes

De partijen die na onderzoek concludeerden dat Pesse de juiste begraafplaats is, staan een stuk relaxter in de discussie. "Dit loopt al een hele tijd, er zijn twee onderzoeken geweest die beide naar eer en geweten zijn gedaan", zegt Ellen ter Hofstede, Hoofd Publiek van het Drents Museum. "Het zijn allebei serieuze onderzoeken, maar er zijn verschillende uitkomsten. En dat kan in de wetenschap. De standpunten van de partijen liggen uit elkaar en het is dan goed om dat transparant te laten weten."

Op de aantijgingen over de kwaliteit van het onderzoek wil ze niet ingaan. Ter Hofstede vervolgt: "Wij willen geen welles-nietes-discussie. Wij willen dat de focus ligt op Drenthe en het verhaal van Van Gogh over zijn Drentse tijd vertellen. En daarin is het best interessant dat er geen overeenstemming is. Wij houden de deur ook op een kier, vandaar dat wij ook uitleggen dat het ook Hollandscheveld kan zijn. Misschien is er nog wel een onafhankelijk onderzoek nodig, of zes onderzoeken. En dan nog is de vraag of je 100 procent duidelijkheid krijgt."

Bord weghalen

Hoewel beide onderzoeksgroepen dus verdeeld zijn, staat er toch een bordje bij de begraafplaats in Hollandscheveld dat Vincent mogelijk de tekening daar heeft gemaakt. Verwarrend en onnodig vindt Metselaar. Hij pleit ervoor om het bord helemaal weg te halen of om de tekst aan te passen.

"Ik hoop dat de Jisse Otter, de nieuwe gedeputeerde van cultuur, durft te zeggen dat hij van het gezeur af wil. Als onze rapporten zeggen dat het Hollandscheveld is en de tegenpartij heeft er niks tegen in te brengen. Maak er dan gewoon Hollandscheveld van."