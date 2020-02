Pluimveehouders: 'Hobbyboeren, houd je kippen binnen'

Sinds middernacht moeten pluimveebedrijven hun dieren binnenhouden, om de vogelgriep buiten te houden. Dat is besloten omdat de vogelgriep ook in Duitsland is opgedoken. De mmmEggies, een organisatie van vrouwelijke pluimveehouders in Nederland, roept nu hobbyboeren op om ook hun kippen en ander gevogelte binnen te houden.

Mariska Oving uit Odoornerveen, een van de mmmEggies, vertelt: "Het gaat niet alleen om de professionele sector, maar ook hobbyboeren kunnen hun steentje bijdragen aan de gezondheid van al het pluimvee in Nederland." Hiermee doelt Oving op de particulier die als hobby kippen, ganzen, eenden, vogels of duiven houdt, of bijvoorbeeld kinderboerderijen. "Als zij nu ook helpen door dieren binnen te houden of af te schermen door de uitloop met zeil af te dekken, draagt iedereen een steentje bij om te proberen die vogelgriep buiten Nederland te houden", aldus Oving.

Oving legt uit dat de vogelgriep wordt verspreid door rondtrekkende, wilde vogels: "Als besmette vogels hun uitwerpselen laten vallen en er vervolgens dieren mee in contact komen, dan heb je sowieso verspreiding. Maar de vogelgriep wordt ook verspreid door mensen, want je kunt het ook verplaatsen onder je schoenzolen." Daarom moet de hygiëne sterk in acht worden genomen. Oving: "Het is gewoon een hele nare ziekte, dat hebben we in het verleden ook meegemaakt in Nederland. Het is in ieders belang dat geen enkel dier ziek wordt of preventief moet worden geruimd."