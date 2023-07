Nijmeijer eerste regenboogambassadeur in Drenthe: 'Iedereen moet hand in hand kunnen lopen'

Drenthe is de eerste provincie met een Regenboogambassadeur. Henk Nijmeijer, voormalig Statenlid namens GroenLinks, gaat deze rol invullen. "Het is een heel mooie erkenning", zegt Nijmeijer.

Nijmeijer was een van de drijvende krachten van 'Drenthe Regenboogprovincie', een initiatief uit 2016 om de acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI'ers) te vergroten. Alle Nederlandse provincies namen dat Drentse initiatief over.

"Vaak denkt men, op het platteland of in Drenthe speelt het niet zo, maar niets is minder waar", vindt Nijmeijer. "Ik denk dat het heel erg leeft onder de bevolking en Drenthe is wat dat betreft ook speciaal." Volgens Nijmeijer heeft Drenthe in de afgelopen jaren laten zien dat het van groot belang is dat iedereen zichzelf kan zijn.

Acceptatie

Toch is er in Drenthe nog genoeg te doen als het gaat om acceptatie van LHBTI'ers, merkt ook Nijmeijer in zijn persoonlijke leven. Op de vraag wanneer de functie van Regenboogambassadeur overbodig zou zijn, antwoordt hij: "Laat ik het heel eerlijk zeggen, als ik met mijn man gewoon vrijuit, hand in hand, over straat kan lopen."

Hij vertelt dat, wanneer hij dat nu zou doen, je "spreekkoren hoort of dat mensen je naroepen. En dat is niet altijd even prettig."