Eritreeërs krijgen VIP-diploma

Nog voordat ze het diploma krijgen, vertellen ze wat over zichzelf in de raadszaal van het gemeentehuis in Roden. Wie zijn ze, zijn ze getrouwd en wat willen ze worden? De focus ligt op de toekomst; de Nederlandse taal leren en vrijwilligerswerk doen. Het doel voor hen is uiteindelijk werk vinden en volledig meedraaien in de Nederlandse maatschappij.

VIP

Tijdens het VIP-project leren de deelnemers de basis om mee te draaien in de maatschappij. Vraagstukken zoals hoe de Nederlandse arbeidsmarkt in elkaar zit en wat de culturele verschillen zijn, komen aan bod. De deelnemers krijgen een arbeidscoach van Vluchtelingenwerk die hen ondersteunt. Samen bekijken ze hoe de deelnemers aan vrijwilligerswerk, een stage of een werkervaringsplek kunnen komen. De Nederlandse taal spreken is daarin erg belangrijk, daarom worden de deelnemers gestimuleerd om Nederlandse lessen te nemen.

Negentig procent van de deelnemers zijn vrouw. "Zij hebben een ontheffing gekregen van inburgering", vertelt Tatiana Ockeloen van Stichting Vluchtelingenwerk. "Het zijn voornamelijk analfabeten die in het thuisland vaak mantelzorgers waren. Ze hebben geen opleiding gevolgd, maar ze kunnen veel. Vaak met de handen werken. Ze willen heel graag, maar weten niet hoe ze dat moeten doen. En dat stukje proberen wij te bieden. Een stap naar zelfredzaamheid."

De achtentwintigjarige Merhawit Girmay is één van de vluchtelingen die aan het project meedoet. Ze is vier jaar in Nederland en wil kraamverzorgster worden. Ze spreekt inmiddels Nederlands, maar ze wil dat verbeteren. Volgens haar arbeidscoach, Anton Schmidt, heeft Merhawit veel gevoel voor taal. Hij heeft haar zelfs aangemeld om coach te worden. Op de lange termijn hoopt Merhawit een opleiding te kunnen volgen. Merhawit's man onderging het VIP-traject al eerder. Inmiddels is hij aan de slag bij een dakdekkersbedrijf.

Diploma's

Nadat iedereen een kleine presentatie heeft gegeven, ontvangen de deelnemers het diploma met twee handen van wethouder Jeroen Westendorp. Twee handen, want dat getuigd van respect in Afrikaanse culturen. Nadat alle diploma's zijn uitgegeven, probeert Westendorp ze een hart onder de riem te steken: "Nederland kan erg lastig zijn met papieren, maar ik hoop dat het niet minder motiveert om door te gaan. Houd vol en ga door met wat je nu aan het doen bent."

De vijftien deelnemers die vandaag hun diploma ontvangen zijn er nog niet, maar het is een stap in de goede richting. "Toen ik jullie voor het eerst voor mij zag, zagen jullie er heel anders uit", vertelt Ockeloen in haar eindspeech. "Ik ben trots op hoe jullie hier nu staan!"

Per deelnemer wordt gekeken wat er nodig is om op de arbeidsmarkt te komen. De arbeidscoaches houden voor een bepaalde tijd nog contact met de nieuwkomers, ook als zij al een baan hebben. Want voor zowel de werknemer als de nieuwkomer zal ook dat weer heel erg wennen zijn."