Autodealer uit Meppel aast op Saab van Mark Rutte: 'Vinden er zo een andere bestemming voor: een functie elders'

Waar Dirk Koppen van droomt is om de auto van Rutte te voorzien van de moderne gemakken. Volledig elektrisch maken of toch naar LPG, Apple AirPlay installeren, verkeersbordherkenning, cruise-control, en alles wat een moderne auto tegenwoordig heeft. "Dat willen we gratis doen."

1.200 motoren ingekocht voor faillissement

Alle onderdelen heeft het bedrijf in Meppel daarvoor in huis, ondanks dat het Zweeds automerk in 2011 failliet ging. "Bij het faillissement hebben we heel veel ingekocht. Denk aan 1.200 motoren. Daar hebben we nog wel enkele honderden van over. Maar we zijn ook wel spaarzaam met sommige onderdelen die bijna nergens meer te verkrijgen zijn."