FC Emmen Podcast #25: Jansen krijgt sympathiestem, maar Frei was de beste

In de FC Emmen Podcast kijkt het panel wekelijks terug op de wedstrijd, bespreekt de beste man aan de kant van de Drentse club en blikt natuurlijk ook vooruit op wat komen gaat. Komen er dan geen andere sporten of sporters aan bod? Jawel, dat gebeurt in de vrije ronde.



Gasten

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

Dick Heuvelman (sportgeweten)



Presentatie

René Posthuma

FC Emmen Podcast #25

Abonneer je op deze podcast

De FC Emmen Podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps. Daar kun je je ook abonneren zodat je geen aflevering hoeft te missen.

| iTunes / Apple Podcasts | Google Podcasts | Stitcher | Spotify | TuneIn |

RTV Drenthe Podcasts

FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen weekend van FC Emmen door. Daarnaast is er ook plaats voor andere sport uit onze provincie.

Binnen de Muren: Hoe is het leven in de gevangenis? Marjolein Knol dook gevangenis Esserheem in en sprak met gedetineerden en bewaarders.

Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele onderwerpen die spelen in Drenthe.

Drenthe Doc: In Drenthe Doc geven de mooiste radiodocumentaires en hoorspelen van Radio Drenthe opnieuw een podium.

Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

Oerend HarTT: In deze vierdelige serie worden sterke verhalen over de TT in Assen verteld. De verhalen komen van de baan, maar ook van de campings en uit de stad.