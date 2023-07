RUD gaat kostenstijging niet doorberekenen, maar houdt slag om de arm

'Geen goede onderbouwing'

De gevraagde stijging van 7 procent, stuitte meerdere gemeenten tegen de borst. De gemeenten Assen, Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze gaven in een reactie aan het vreemd te vinden dat de stijging 'pas op het laatste moment' werd toegevoegd aan de plannen van het RUD. In de Asser raad werd gezegd dat er geen goede onderbouwing is voor de stijging.

Risico

"Maar we hebben nu wel besloten die kostenstijging niet mee te nemen in onze begroting", zegt Meijer, tevens wethouder in de gemeente Noordenveld. "Daarmee lopen we een mogelijk risico, want we verwachten toch echt dat we meer moeten gaan betalen. Maar we komen nu eerst met een Plan van Aanpak. Dat willen de gemeenten graag."