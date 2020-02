Boeren gaan stickers plakken in supermarkten om punt te maken

Op een rood-zwarte sticker staat de aanklacht 'geen eerlijke prijs voor de boer'. Voor een positief oordeel is een groene sticker gemaakt met een geel hartje en het woord 'boervriendelijk'. Er is ook een sticker met een rood kruisje en de tekst 'niet duurzaam'. Die is bedoeld voor producten die van ver worden gehaald, terwijl daar geen noodzaak voor is. 'Neem bijvoorbeeld appels uit Nieuw-Zeeland, vlees uit Brazilië of tomaten uit Spanje', licht Bart Kemp van Agractie toe.

200.000 stickers

Sympathisanten kunnen de stickers bestellen op de website van de organisatie. Wat ze er precies mee doen, moeten ze zelf bepalen. 'Dat laten we aan de verantwoordelijkheid van de deelnemers', zegt Kemp.

De actie is 'bedoeld als signaal'. Het idee is dat mensen van hun opgeplakte stickers een foto maken en die doorsturen naar Agractie. In eerste instantie verspreidt de actiegroep er 200.000. Voorbeelden van producten waar volgens de boeren een te lage prijs voor wordt betaald door de supermarkten zijn zuivel, aardappels en uien. Wat dan wel eerlijke prijzen zijn, is een werkgroep aan het uitrekenen. In elk geval moet rekening worden gehouden met zaken als bedrijfsrisico, investeringen en het opleidingsniveau van de boer, vindt de organisatie.

Actie FDF

Agractie doet vooralsnog niet mee aan de actie van FDF, die voor volgende week woensdag gepland staat. "We willen eerst de inhoud weten. Belangrijk is voor ons dat acties publieksvriendelijk zijn", aldus Kemp.