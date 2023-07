Vouwwagen terug van weggeweest: Drentse producenten spinnen garen bij stijgende verkoop

Campooz in Assen is de grootste producent van vouwwagens in ons land. "Tien jaar geleden werd je uitgelachen op een verjaardag als je vertelde dat je met de vouwwagen ging kamperen. Er zijn zo'n zeven jaar geleden nieuwe merken bijgekomen. Frisse, nieuwe merken. Daarmee is het imago van de vouwwagen wel opgepoetst. En dat zien wij aan de verkoopaantallen op dit moment", zegt eigenaar Raoul Verdink. Hoeveel vouwwagens Campooz verkoopt, maakt het bedrijf niet bekend. "Maar wij mogen niet klagen."

'Onvoorstelbaar'

Ook bij Holtkamper in Emmen gaan de vouwwagens in rap tempo de deur uit. "Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe dat een toevlucht heeft genomen de afgelopen jaren", zegt directeur Maarten de Roos. "Wij verkopen ongeveer 400 vouwwagens per jaar, maar zitten dan ook in het hogere segment van de markt. Andere merken zijn lager geprijsd, daar zit echt het grote volume in de markt. Maar we zijn erg blij met de marktpositie die wij nu bekleden."