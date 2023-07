Mariakerk in Ruinen wacht verbouwing

Bezoek zonder toezicht

Vanwege de gestegen energiekosten is verduurzaming van de kerk ook speerpunt van de verbouw. Het College van Kerkrentmeesters wil het gebouw verduurzamen door aardwarmte te gaan gebruiken en tocht tegen te gaan. Er moet een nieuwe glazen deur komen waardoor je de kerk kunt bekijken zonder dat er een vrijwilliger aanwezig is. Ook staat een balustrade gepland die vrij toegankelijk is voor bijvoorbeeld toeristen die het orgel en de Mariafresco willen bewonderen.

Ook de predikant kijkt in de toekomst tegen een andere ruimte aan, want in de kerk gaat het nodige veranderen. Door een andere indeling moet de ruimte geschikt worden gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Onder andere de grote herenbanken worden aangepast. Deze hebben een prominente plek in de kerk, maar qua zitcomfort en plek in de kerk laten ze nogal wat te wensen over. Eigenlijk staan ze gewoon in de weg, dus worden twee van de drie banken met monumentale waarden ingekort en verplaatst.