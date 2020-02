Anderhalve ton voor experiment met dorpshuizen

De inventarisatie werd gedaan naar aanleiding van een motie van eind 2018. Daarin riepen PvdA, ChristenUnie, CDA, SP, 50Plus en PVV het college van Gedeputeerde Staten op om uit te zoeken wat voor wensen de besturen van dorpshuizen hadden. Veel van de dorpshuizen staan namelijk onder druk en willen daarom meerdere functies hebben. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van sport, kunst en cultuur, zorg en andere bronnen van inkomsten.

Volgens een provinciewoordvoerder is er met dorpshuisbesturen gesproken over verschillende thema's. "Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld zorg, zoals een huisarts die daar spreekuur houdt of een fysiotherapeut. Maar er wordt ook gesproken over ruimte bieden aan filmvoorstellingen en kleine toneelverenigingen." Een dorpshuis zou daarnaast ook commerciële inkomsten kunnen vergaren, door bijvoorbeeld werkruimte te bieden aan zzp'ers.

Krimp en vergrijzing

Dat de dorpshuizen onder druk staan komt onder meer door krimp en door vergrijzing. Volgens de partijen die de motie indienden, is een dorpshuis van cruciaal belang voor de leefbaarheid in een dorp. Daarom zou de provincie volgens hen moeten helpen om dorpshuizen geschikt te maken voor meerdere functies.

Volgens de provincie hebben minstens veertig dorpshuisbesturen hun wensen, maar vooral ook knelpunten, kenbaar gemaakt. Ongeveer 25 daarvan gaan nu experimenteren met 'functieverbreding'.

Statenfracties zijn blij

Statenlid Rudolf Bosch van de PvdA is blij dat de motie wordt uitgevoerd. "Wat ik vooral hoor en zie is dat er volop plannen zijn om van alles te doen, maar dat dat binnen de lopende exploitatie niet lukt", zegt hij. "Wellicht dat er uit het experiment zaken naar voren komen, die straks structureel kunnen worden ondersteund."

Ook CDA-Statenfractievoorzitter Bart van Dekken ziet dat dorpshuizen het moeilijk hebben. "Dat is precies waarom we samen met de PvdA het initiatief voor deze motie hadden genomen", vertelt hij. "Een aantal dorpshuizen, zeker in de kleinere kernen, staat voor een enorme opgave. Wil je bijvoorbeeld ook de bibliotheek onderbrengen in een dorpshuis, of de kinderopvang? Je moet die voorzieningen proberen door te ontwikkelen."

Van Dekken benadrukt wel het belang van maatwerk. "Dat hebben we het college ook meegegeven. In bijvoorbeeld Witteveen moet je het misschien anders doen dan in Zuidwolde, Rolde of Gieten."

Een provinciewoordvoerder laat weten in het voorjaar weer om tafel te gaan met de dorpshuizen om concrete invulling te geven aan het proefproject.

