Live: Drenthe in Debat over vrijheid in Drenthe

Dit jaar herdenken we de oorlog en vieren we 75 jaar vrijheid. In de hele provincie worden activiteiten georganiseerd om stil te staan bij de gebeurtenissen van toen. En we vieren dat we sindsdien in vrijheid leven. Met Drenthe in Debat wil de provincie in gesprek over de hedendaagse vrijheid in Drenthe. Kan iedereen zich vrij voelen anno 2020? Of ben je beperkter in je vrijheid als je bijvoorbeeld laaggeletterd bent of in armoede leeft?

Kijk hier live mee met het debat: