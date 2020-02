Djammen: Manouche Swing is gypsy jazz met een Drents tintje

Tijdens een fietstocht naar Parijs in 2009 komt contrabassist Laurens Nijenhuis langs het Franse dorpje Samois-sur-Seine, zo'n honderd kilometer onder Parijs. Daar wordt op dat moment het Django Reinhardt Festival gehouden. Op een camping bij het dorp slaat Nijenhuis zijn tent op en dompelt zich onder in de gypsy jazz.

"In alle hoeken van de camping werd deze muziekstijl gespeeld door honderden gitaristen", vertelt hij. Bij terugkomst in Nederland gaat de muzikant meteen in gesprek met ritmegitarist Kor Mulder. Samen met sologitarist Ronald Kamphuis is het gezelschap compleet. Over de naam van het trio kan Nijenhuis kort zijn: "Gypsy jazz wordt vooral in Frankrijk gespeeld en is bedacht door zigeuners. Manouche is een ander woord voor zigeuner. En we vonden dat het moest swingen, daarom heten we Manouche Swing."

Vivianne Miedema

Ook in hun muziek is de link tussen Frankrijk en Drenthe terug te vinden. In de zomer van 2019 worden de eerste contacten gelegd tussen het RTV Drenthe-programma Djammen en Manouche Swing. Dat inspireert de muzikanten om nieuwe muziek te schrijven.

"Op dat moment was het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk bezig. Onze Vivianne Miedema uit Hoogeveen stond in de spits en deed het waanzinnig goed", vertelt Nijenhuis. De inspiratie voor het nummer komt uit de beweeglijkheid van de Hoogeveense aanvalsleidster. "Ze maakte allemaal schijnbewegingen in het strafschopgebied. Ons liedje heet Vivianne. Dat heeft wel te maken met haar manier van bewegen."

Toekomstmuziek

In de toekomst blijven de mannen van het jazztrio niet met zijn drieën. "We willen met een zangeres gaan werken en met haar wat optredens gaan doen. En we willen wat nieuwe nummers maken, maar verder alles houden zoals het nu is. Want we hebben een goed gevoel over hoe het nu gaat. Dus een klein beetje uitbreiden en optreden."