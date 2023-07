Oppositie in staten: coalitieakkoord maakt te weinig keuzes, geen klimaat en hoezo samen?

Hoezo samen?

D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters veegde de vloer aan met het 'samen' met heel Provinciale Staten optrekken zoals de nieuwe coalitie dat bepleit. "Tijdens de formatie kwam er geen informatie naar buiten behalve summier iets via de media. Waarom heeft u het niet samen met PS gedaan? Waarom niet een concept-akkoord gemaakt en dat voorgelegd aan heel PS en belangenorganisaties? U beloofde een nieuwsbrief en ook die kwam nooit. Uw nieuwe 'samen' is erg teleurstellend", concludeerde Kleine Deters.

Schuinder: "In de media was al buiten de lijntjes en u kent toch het spreekwoord dat je een broedende kip niet moet storen. Maar hier leren we van voor de toekomst." Voor heel veel vragen uit de oppositie heeft Schuinder veelal dezelfde oplossing: dat gaan we straks samen doen bij het maken van plannen en beleid.

Teleurstelling en zorgen over OV en financiën

Zowel bij oppositie als coalitie zitten zorgen over het OV en financiën. Bij de oppositie zit ook teleurstelling over wat de nieuwe coalitie daarover heeft opgeschreven. ChristenUnie-fractievoorzitter Bernadette van den Berg: "U wilt geen verdere verschraling van het OV, maar moeten we juist niet investeren?"

BBB'er Schuinder zegt in ieder dorp wel een buslijn te willen, maar dat dat financieel gewoon niet kan. "Dus niet verder verschralen en zorgen voor alternatieven als er in een dorp geen bus komt." "Ons OV heeft een groot tekort en u geeft wel 20 miljoen uit voor Groningen Airport Eelde!" sneerde GroenLinks-fractievoorzitter Sam Pormes.

De ChristenUnie is heel snel gewend aan haar nieuwe rol: niet meer in het college maar in de oppositie. Fractievoorzitter Bernadette van den Berg: "Belangrijke keuzes worden nog niet gemaakt in het akkoord en de financiële onderbouwing is er nog niet. Het lijkt wel of het nieuwe college een snooze-knop op de wekker heeft ingedrukt. Uit bed en ga aan de slag!"

Ook bij fractievoorzitter Simon Zandvliet van de SP zijn er zorgen. Hij ziet op de provincie eenzelfde 'ravijnjaar' afkomen als op de gemeenten. Er komt namelijk een herverdeling van het provinciefonds aan. "Het akkoord is op hoofdlijnen, je moet een beetje door je oogharen heen kijken. Cijfers gaan maar zo een eigen leven leiden", verklaarde formateur Baltes die keuze.

Stikstof en natuur

De nieuwe coalitie wil af van de stikstofberekingen via de methode van de Kritische Depositie Waarde (KDW). Hoe dan, vroeg SP-fractievoorzitter Zandvliet zich af? Fractievoorzitter Renate Zuiker van de Partij voor de Dieren: "Een alternatief voor de KDW is schijnbeweging, een alternatief is er niet. Plannen die er nu liggen lossen de stikstofproblemen niet op. U wilt geen verkleining van de veestapel. En het moet allemaal 'haalbaar en betaalbaar' zijn."

Ze kwam met GL en D66 met een motie: het nieuwe college moet voor 1 oktober het Drentse plan om de natuur te herstellen (Drents Plan Landelijk Gebied) helemaal afmaken. De kritiek van oppositie, natuurbeheerders en milieu-organisaties op het huidige plan samengevat: er worden geen keuzes gemaakt, en er staat geen enkel antwoord in op de vraag hoe Drenthe de grote opgaven wil aanpakken. Verder wordt er nog geen geld gevraagd aan het kabinet, terwijl andere provincies dat al wel doen. De motie over het natuurplan haalde het niet, een overgrote meerderheid is tegen.

Anry Kleine Deters (D66) vindt het onbegrijpelijk dat het nieuwe college geen nieuwe maatregelen wil nemen in het stikstofdossier, zo lang er geen nieuw kabinet is gevormd. "We kiezen dus voor stilstand, terwijl vooruitgang gewenst is."

Wolfvrije regio

In het nieuwe akkoord staat dat Drenthe een 'wolfvrijeregio' moet worden. Een deadline durft Schuinder echter niet te geven. "Liever gisteren dan vandaag, maar dat kan niet. We hebben een stevige lobby nodig om ons dit eigen te maken richting Europa en Den Haag. Momenteel ligt er een wolvenplan, daar gaan we mee verder."

PvdA en centrum-rechts

Vooral de PvdA kreeg het te verduren van oppositiepartijen van zowel de linker als rechterkant. SP'er Zandvliet: "Een centrum-rechts blok, wat gaat de PvdA doen als er een meloen doorgeslikt moet worden van iets waar jullie tegen zijn?" PvdA-fractievoorzitter Hendrikus Loof: "Dan zien we dat op dat moment." "Blijf de linker partijen in PS opzoeken dan", adviseerde Zandvliet hem.

Harry Omlo van JA21 probeerde ook "de pijntjes van de PvdA in dit akkoord" te testen door Groningen Airport Eelde erbij te halen. Loof liet zich niet van de wijs brengen en zegt dat er niet zoveel veranderd is in het PvdA-standpunt: "we erkennen de luchthaven als essentiële infrastructuur maar wel op de voorwaarde dat de verduurzaming door gaat."

D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters probeerde het ook: "De PvdA zegt ineens niets meer over bollen en lelieteelt. Afgelopen vier jaar heeft u met met ons opgetrokken, hoe staat u er nu in?" (D66 is vooral tegen het landbouwgif, red.) Loof: "onze opstelling is niet veranderd."

ChristenUnie-fractievoorzitter Bernadette van den Berg probeerde het met asielbeleid. "Migratie was een belangrijk thema in uw verkiezingsprogramma, zie ik nu niets van terug." Loof: "Klopt, gaan we later met elkaar over hebben." Van den Berg: "Een beetje richting en toon zouden wel handig zijn." Loof: "We hebben het er wel over gehad en we zijn het ook met elkaar eens. We zullen gastvrij zijn voor mensen die uit nood ons land in komen. "

Val kabinet

Een deel van Provinciale Staten vreest dat de val van het kabinet gevolgen heeft voor de uitvoering van het coalitieprogramma. "We vrezen met grote vreze dat een aantal dossiers voor langere tijd in de ijskast terecht komen of helemaal over de kop gaan", zei Henderikus Loof van de PvdA. Fractievoorzitter Nico Uppelschoten van de PVV: "BBB zal straks een grote partij worden in de Tweede Kamer. Dat betekent andere keuzes op migratie, natuur, stikstof. Dit akkoord hier was van voor de val van het kabinet. Misschien moeten we na één jaar dit coalitieakkoord al evalueren in plaats van over twee jaar. Maar dit akkoord is realistisch van aard. Ga nou streven naar zo groot mogelijke instemming van PS."

Twittergedrag Otter

Vanuit D66, de Partij voor de Dieren en GroenLinks kwamen vragen over het Twitter-gedrag van kandidaat-gedeputeerde Jisse Otter (BBB). Volgens Anry Kleine Deters (D66) retweet Otter uitspraken en artikelen die bijdragen aan polarisatie. Daarbij gaat het vaak om tweets en artikelen die over stikstofbeleid gaan. "Hoe moeten we deze tweets lezen en hoe ziet de BBB dit?"

Fractievoorzitter Schuinder gaf aan dat 'retweets op het randje kunnen zijn'. "Wij hebben onze kandidaten goed gescreend en zijn op de hoogte van hun Twitter-gedrag."