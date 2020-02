Mollenvanger raakt 30 klemmen kwijt, maar gaat door met hobby

Hij raakt wel eens vaker een klem kwijt, 'waarschijnlijk door een das of een vos', maar dertig in een weekend, dat is Damhuis te gortig. "Dat doen mensen. Waarom snap ik ook niet goed, je moet van andermans rotzooi afblijven."

Vlaggetjes

Hij zette de klemmen met markeringsvlaggetjes vorige week uit in een weiland in Wapse, zodat hij ze makkelijk terug kan vinden. Maar daardoor was het voor de dief ook een makkie om ze te vinden. Het is voor Damhuis een hard gelag. "De klem is de beste manier om ze te bestrijden", zegt hij over het mollenvangen. "Pam! In een keer is het gebeurd. Niet met vergif ofzo, dat vind ik alleen maar slecht."

De diefstal zorgt er niet voor dat Damhuis stopt met het vangen, want de bezigheid zit er van kinds af aan in. "Vroeger ging ik al met mijn vader mollenvangen. Het is een hobby, het gaat niet alleen om het vangen; je bent altijd in de natuur bezig en komt overal. Het is prachtig hier in de bossen. Hierachter zit een dassenburcht, daar ga ik ook altijd even kijken. Of in het voorjaar even eieren zoeken, niet oppakken maar gewoon even kijken."

Nieuwe klemmen

Inmiddels heeft Damhuis nieuwe klemmen gekocht. Ze kosten acht euro per stuk, dus de diefstal kost hem ook nog een aardige duit. Hij wil dan ook graag zijn gestolen klemmen weer terug. "Voor een goede tip hebben wij 50 euro uitgeloofd. We willen dat het bekend wordt. Als je niets doet hoor je ook niks en ben je ze sowieso kwijt." De nieuwe klemmen zijn voorzien van een persoonlijk stempel. "Maar als iemand ze meeneemt ben je ze kwijt, gemerkt of niet", klinkt het nuchter.