Zeven sociale huurwoningen in voormalig gemeentehuis Gasselternijveen

Het voormalige gemeentehuis in Gasselternijveen is dicht bij een nieuwe verkoop. De beoogde nieuwe eigenaar is van plan om in het rijksmonument zeven sociale huurwoningen in te richten.

Op enkele formaliteiten na is de verkoop helemaal rond. Dat laat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze weten in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente verkoopt het vervallen pand uit 1891 onder voorwaarden voor 160.000 euro aan een projectontwikkelaar. In september moeten de eerste werkzaamheden van start gaan. Dan wordt een later toegevoegde aanbouw gesloopt, waardoor het gebouw in de oorspronkelijke staat terugkeert.

'Blij met uitkomst'

De voorzitter van Dorpscoöperatie De Brug, de dorpsbelangenvereniging van Gasselternijveen, is blij dat er eindelijk een invulling is gevonden voor het karakteristieke gebouw aan de Vaart. Het oude gemeentehuis stond jarenlang te verpieteren en het vinden van een investeerder bleek erg lastig.

"We hebben de afgelopen vijf tot zes jaar met wel twaalf investeerders gesprekken gehad. Die haakten bijna allemaal af, op eentje na", vertelt voorzitter Jan-Willem Koops. "Het is dus fijn dat er nog interesse is, al heeft de gemeente uiteindelijk iemand anders gekozen dan de investeerder die wij hebben aangedragen."

Het originele plan van de dorpscoöperatie was om in het monument een zorghotel te vestigen, om zo hulpbehoevende ouderen in hun eigen dorp te kunnen laten wonen. Dat idee kon volgens Koops vrij snel in de prullenbak. "Er was gewoon te weinig animo voor en ook zorgverzekeraars wilden er niet in stappen."

Dubbel gevoel

De dorpscoöperatie kijkt met een dubbel gevoel terug over aan de manier waarop het gemeentehuis wordt vergund. De dorpsvertegenwoordigers moesten via-via horen dat een andere investeerder het pand mag kopen en vindt dat de gemeente De Brug daarvan op de hoogte had moeten stellen.

Daarnaast vindt de coörperatie het vervelend dat de oorspronkelijk beoogde investeerder niet door de gemeente is uitgekozen, omdat er jarenlang met die persoon is gesproken.

Wel benadrukt De Brug er gelukkig mee te zijn dat er sociale huurwoningen in het gebouw komen, al hoopt de dorpsvereniging dat de nieuwe eigenaar inwoners van Gasselternijveen voorrang geeft bij het huren van de woningen.

Goed gesprek

Een woordvoerder van Aa en Hunze zegt dat de verhoudingen tussen de gemeente en De Brug inmiddels niet meer zo gespannen zijn. "We houden altijd een vaste volgorde aan wanneer we welke partijen informeren. In dit geval wist een raadslid het nieuws al eerder en heeft dat aan de dorpscoöperatie gemeld. Dat schoot hen in het verkeerde keelgat."

Verantwoordelijk wethouder Ivo Berghuis heeft inmiddels 'een goed gesprek' gehad met de dorpsbelangenvereniging over de gang van zaken. "Dit soort dingen moet je gewoon niet laten sudderen. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor Gasselternijveen", zegt de wethouder.