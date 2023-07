Huurders stacaravans Park Hesselte in Havelte hebben duidelijkheid: laatste recreatieseizoen

In totaal staan er een kleine zestig stacaravans op Park Hesselte, die plaatsmaken voor woningbouw. De caravans worden als jaarplaats verhuurd. "Bewoners zijn in een eerder stadium meegenomen in onze plannen, maar we hadden nog geen concrete datum waarop we een nieuwe fase in willen gaan", zegt wethouder Jacob Boonstra. Die datum is er nu wel. "Die ligt in lijn met wat er eerder gezegd is."