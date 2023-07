Nijeveen komt met eigen plan: een multifunctioneel centrum voor sport, onderwijs, geloof en cultuur

Een dorpshuis, scholen, kerken, een sporthal. In Nijeveen zit het er allemaal. Maar vanuit het dorp wordt gekeken of dat allemaal samen kan in een nog te bouwen multifunctioneel centrum. Vanavond zijn de plannen daarvoor gepresenteerd.

De drie kerken in Nijeveen zijn al langer aan het zoeken of ze samen verder kunnen gaan. In het dorp staan twee basisscholen, die enigszins verouderd zijn. Dorpshuis De Schalle kampt met hogere energieprijzen, mede omdat er op het dak geen zonnepanelen kunnen. De sporthal is ook aan vernieuwing toe en voldoet nog niet aan de wensen van de nationale korfbalbond voor topsportkorfbal. Iedere winter heeft Nijeveen een opblaashal om in de winter verwarmd door te kunnen spelen. Zo zijn er in het hele dorp wel issues die spelen of eraan komen.

Om alles op te lossen zijn alle sportverenigingen, de drie kerkbesturen, de twee schoolbesturen, Dorpsvereniging Nijeveen en Ondernemers Nijeveen samen gaan zitten. Ze brainstormen over de toekomst het dorp. Ze kunnen de problemen elk voor zich gaan oplossen, maar alles samen pakken heeft hun voorkeur. De uitkomst: een multifunctioneel centrum.

Die moet komen op een stuk grond, achter het huidige evenemententerrein. Het idee is om er twee sporthallen in te realiseren, dat de twee scholen er in komen, de kerken er ruimte krijgen en ook de activiteiten in dorpshuis De Schalle er gaan plaatsvinden. Het wordt niet één groot gebouw, maar komt te bestaan uit meerdere gebouwen die samen een duurzaam centrum moeten vormen.

Schets gemaakt

Het is nog maar een idee. Maar wel een idee waarvoor al een architect gevraagd is om een schets te maken. De gemeente Meppel is al benaderd. "We hebben nog geen toezegging gekregen, maar ze staat er positief in", zegt Marc-Jan van der Linden, die namens de ondernemersvereniging in Nijeveen een van de initiatiefnemers is.

"Hoe mooi zou het zijn als niet alleen de verenigingen dit plan omarmen, maar ook alle 4000 inwoners. Dan kunnen we echt een sterke vuist maken en houden we de regie in eigen hand. Dan hebben we al 12,3 procent van de totale populatie van de gemeente. Zo kan de gemeente niet om Nijeveen heen." Hij is verrast door de opkomst in het dorpshuis. Tussen de 100 en 200 inwoners van Nijeveen zijn gekomen naar de presentatie van de plannen.

Andere locaties voor woningbouw

Het idee is dat met de komst van zo'n multifunctioneel centrum andere locaties, bijvoorbeeld oude schoolgebouwen of het dorpshuis, leeg komen te staan. Die locaties kunnen weer ontwikkeld worden, voor onder meer woningbouw. "En als de gemeente de komende jaren miljoenen moet besteden aan de scholen, kan ze dat geld misschien net zo goed in het nieuwe gebouw steken in plaats van de scholen."

Het geplande nieuwe gebouw voor de scholen ligt iets verder van de weg. "Dat is dan weer veiliger voor de kinderen die buitenspelen", vult Van der Linden nog aan.

"Met de opbrengsten van de leeggekomen locaties kunnen we dit multifunctionele centrum weer bekostigen", zegt architect Pieter Brink. "Voor de vrijgekomen locaties houden we rekening met verschillende doelgroepen die er interessant kunnen zijn." Zo noemt hij de sporthal als voorbeeld. "Die ligt vlakbij het centrum. Je kan je indenken dat dat een mooie plaats is voor mensen die minder goed wandelen, ouderen bijvoorbeeld. Terwijl het dorpshuis wat verderaf ligt. Daar kan je denken aan woningen voor jongeren."

Twee kerken blijven

De twee monumentale kerken die in Nijeveen staan zullen dat ook blijven, verzekert de hele werkgroep die zich een half jaar over het idee heeft gebogen. "Wij zijn heel enthousiast over de plannen", zegt Bert Winters namens de Gereformeerde Kerk Nijeveen en namens de drie kerken van Nijeveen. Zij kampen met hoge onderhoudskosten en steeds legere kerken. De verwachting is dat de drie kerken samen weer een volle kerk trekken.

"Dit is allemaal niet nieuw", zegt Van der Linde. "Sommige problemen spelen al wel jaren. Alleen is nu het momentum daar."

Hij benadrukt dat nog niets vaststaat en het nog maar ideeën zijn. Na de zomervakantie gaan de initiatiefnemers opnieuw zitten met de gemeente. Dan gaat er eens naar de financiën gekeken worden. Daar is nu nog geen zicht op, evenmin op een mogelijk termijn.