Zwartemeer doet het weer: dorp komt opnieuw met eigen woningbouwplan

Zorgelijke signalen

De raad heeft wat betreft het beeld op woningaanbod de inwoners aan hun zijde. Tijdens een dorpsvergadering in mei, waarbij er vooral gehamerd werd op groei en de noodzakelijke stenen. Vooral jongeren en ouderen moeten een fatsoenlijke kans krijgen om te kunnen wonen in de eigen omgeving. Want die zijn er nu domweg niet. De beide bestuursleden spreken van 'zorgelijke signalen' vanuit inwoners. Bos: "De gemeente is gevoelig gebleken voor dat argument."

Maar waarom dan geen ruimte voor ouderen binnen het bedachte woningbouwplan. Overgaauw: "Deze locatie bevindt zich redelijk ver af van de voorzieningen in het centrum." Beter is het om uit te kijken naar een locatie nabij het centrum, meent hij.

Sporthal De Eendracht

Een mogelijke optie biedt mogelijk sporthal De Eendracht, de thuisbasis van handbalvereniging Hurry Up. Een idee dat in de visie wordt benoemd, is uitbreiding van de accommodatie. Activiteiten op deze plek en die in dorpshuis De Meerstal kunnen daar dan gebundeld worden. Op de vrijgekomen plek van het centraal gelegen dorpshuis kan in aanmerking komen voor woningbouw voor bijvoorbeeld ouderen. "Het is een optie", aldus Bos.

Een concretere wens is de oprichting van een heus gezondheidscentrum in hartje Zwartemeer. In het centrumgebied bevinden zich enkele lege panden die zich daarvoor kunnen lenen, denkt het dorpsbestuur.

Overgaauw: "De huidige voorzieningen zoals de huisarts, de apotheek en een fysiopraktijk bevinden zich nu verspreid in het dorpshart. Ook denken we aan een stukje dagbesteding en de terugkeer van het consultatiebureau. Je concentreert alles in dat geval op een plaats."

Bargerveen

Ook moet het dorp meer profiteren van de nabijheid van natuurgebied Bargerveen. Bos: "Qua voorzieningen kunnen we daar op inspringen. Denk aan een theetuintje of iets dergelijks." Tot vorig jaar was er een: theetuin D'Aole Pastorie, maar deze is definitief gestopt. "Maar er liggen zeker kansen." Meer horeca in het dorp zou sowieso een opsteker zijn, vindt Overgaauw. Vanzelfsprekend een sociale opsteker, maar Bos denkt dat het lastig wordt. "Lastig om zoiets rendabel te krijgen, ik denk dat dit een onhaalbare kaart is."