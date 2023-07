Personeel Smurfit Kappa Hoogeveen staakt opnieuw 48 uur

Personeel van verpakkingsfabriek Smurfit Kappa in Hoogeveen legt vanavond het werk opnieuw voor 48 uur neer. Ook bij acht andere vestigingen in het land wordt gestaakt.

Er is verder een conflict over het systeem waarmee de gewerkte uren worden bijgehouden. Volgens de vakbonden komt het er nu op neer dat werknemers twee tot drie dagen per jaar voor niks werken. "Niemand wil voor nop werken, ook deze mensen niet", zegt CNV-onderhandelaar Hank Oomkes.