Dader dakkoffermoord alsnog naar het Pieter Baan Centrum

De 53-jarige Jan Willem H. uit Assen die in december door de rechtbank in Assen werd veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging gaat alsnog voor psychisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Dit besliste het hof in Leeuwarden.

H. kreeg vorig jaar in december de straf voor het doden van zijn 37-jarige partner Eva Balogh en het wegmaken van haar lichaam. De man was het vooral niet eens met de tbs-maatregel die hem werd opgelegd en ging tegen dit vonnis in hoger beroep. Woensdag diende de eerste zitting bij het hof in Leeuwarden. De zaak zou inhoudelijk worden behandeld, maar de nieuwe advocaat van H. vroeg om uitstel.

Meer tijd nodig

H. wisselde kortgeleden van advocaat en zijn nieuwe raadsman had meer tijd nodig voor de voorbereiding. Bovendien kreeg het hof een verzoek voor nieuw persoonlijkheidsonderzoek voor H. Tijdens het eerste strafproces bij de rechtbank in Assen weigerde H. mee te werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. De deskundigen vermoedden wel een stoornis, maar kwamen niet tot een advies.

Bescherming van de maatschappij

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste daarom destijds een celstraf van zeventien jaar, zonder een tbs-maatregel. Daar ging de rechtbank in Assen niet in mee. De rechters vonden het aannemelijk dat een stoornis het handelen van H. kon hebben beïnvloed. Waardoor het strafbaar feit hem in verminderde mate kon worden aangerekend. Een behandeling is noodzakelijk, alleen al ter bescherming van de maatschappij, zei de rechter in Assen.

'Afschuwelijke daad'

H. kreeg een lagere celstraf opgelegd plus de tbs met dwangverpleging. Dit zinde H. allerminst. De rechter in Assen sprak van een 'afschuwelijke daad'. Eva Balogh was sinds maart 2020 vermist. Vorig jaar in februari dobberde in het Oranjekanaal bij Orvelte een dakkoffer. De buurtbewoners belden de politie. De agenten deden een gruwelijke ontdekking bij het openen van de koffer. Ze stuitten op het lichaam van de vermiste vrouw.

Dichtgelijmde koffer

H. had de vrouw twee jaar daarvoor al in hun kamer aan de Rolderstraat om het leven gebracht. Hij werd door haar aangevallen met een mes, was zijn verweer tijdens de rechtszitting in Assen. Hij verborg het lichaam eerst onder hun bed. Daarna pakte hij het lichaam in plastic en borg het op in een dichtgelijmde koffer. De koffer stond in een bergruimte die door een verkoop begin vorig jaar leeg moest.

Gaten en cement

H. raakte in paniek. Hij verzwaarde de dakkoffer met cement en boorde er gaten in. Hij dumpte de koffer in het water met als doel dat die zou zinken. Dit gebeurde niet. De rechtbank in Assen tilde er zwaar aan dat H. twee jaar lang iedereen in het ongewisse liet. Ook hun kinderen wisten niet waar hun moeder was. Die moeten nu verder leven met de wetenschap dat hun vader hun moeder heeft gedood, zei de rechter ruim een half jaar geleden.