Honderden mensen nemen afscheid van Noes Solisa tijdens troostdienst

Honderden mensen stonden vanavond in de rij voor de troostdienst van Noes Solisa in de Molukse kerk Bethanie in Bovensmilde. De voormalig woordvoerder van de Molukse gemeenschap en het oud-raadslid overleed afgelopen vrijdag op 70-jarige leeftijd aan een hersenbloeding.

"Hij was niet alleen vrienden met Molukkers, maar ook met Nederlanders", zegt Rahantoknam Otjep, hij staat in de wachtrij en kende hem goed. "Ik kende hem vanaf 1976. Het kwam voor mij als een schok. We wilden nog naar de tentoonstelling (in het Drents Museum, red.), maar we kwam niet verder dan de lunch. Ik wachtte op het telefoontje voor een nieuwe afspraak, maar dat telefoontje kwam niet meer."

Joop Metiari was ook een goede vriend van Solisa. Hij staat ook in de wachtrij en had ook nog een afspraak staan. "We waren van plan om op reis te gaan, maar hij had een andere afspraak. En niet met mij."

Het aantal bezoekers van de troostdienst was zo hoog dat niet iedereen naar binnen kon. Mensen konden de dienst op schermen volgen.