Wolfwerend raster in Vledder vernield, schapenhouder doet aangifte

Bij schapenhouder Lammert Koeling in Vledder is een wolfwerend raster vernield. Hij heeft aangifte gedaan. Er stonden geen schapen op het perceel.

Koeling had boven een raster van gaas twee stroomdraden gespannen om het wolfwerend te maken. Vorig jaar heeft hij bezoek van de wolf gehad in hetzelfde weiland.

Geknakte paaltjes

De draden had hij bevestigd aan plastic paaltjes. De draad was doorgeknipt op meerdere plaatsen en tientallen plastic paaltjes zijn doormidden gebroken. Ongeveer een kwart van de omheining is kapot.