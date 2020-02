Ruim 400.000 euro voor de groene industrie in Emmen

De provincie en gemeente investeren in de groene industrie in Emmen (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Volgens wethouder Guido Rink van de gemeente Emmen is dit nodig voor de innovatie van deze industrie. De afgelopen jaren is de sector op het Emmtec-terrein gegroeid. Volgens de gemeente is het aantal arbeidsplaatsen gegroeid (van 285 naar 350 fulltime-plaatsen) en zijn er bestaande banen behouden door uitbreiding van productie of door overnames.

Brug van afval

Op het Emmtec-terrein zijn ook veel ondernemingen die nieuwe producten maken uit afval. Een daarvan heeft bijvoorbeeld een brug gebouwd van afval in de nieuwe dierentuin Wildlands in Emmen.

De 400.000 euro gaat gebruikt worden voor onder meer acquisities, samenwerkingsprogramma's en om bijvoorbeeld onderzoek te ondersteunen, legt Rink uit. "En ook om bijvoorbeeld studenten hierheen te halen en die binnenhalen voor de industrie. De gemiddelde leeftijd op het Emmtec-terrein ligt boven de vijftig, dus over tien jaar ligt daar een grote uitdaging wat betreft personeel."

Rink verwacht namelijk dat de biobased economy en de groene chemie (waarin gewerkt wordt met natuurlijke bacteriën) de komende jaren flink gaat groeien, ook als het gaat om de zogeheten 'Europese Green Deal'. Hierin worden nieuwe wetten vastgelegd waarin het onder meer gaat om het terugdringen van broeikasgassen, verminderen van milieuvervuiling en efficiënter omspringen met energie. De biobased economy en groene chemie richten zich op het hergebruik van stoffen en afbreekbaar plastic.

Nationaal en internationaal bekend

Volgens Rink is de biobased economy in Emmen nationaal en internationaal bekend. "Ik ben nu zo'n anderhalf jaar wethouder en ik word iedere fabriek in gesleurd. Ik wist van te voren niet dat deze industrie zo groot was hier."

Om ook de inwoners van Emmen en omstreken te laten zien wat er in deze sector gebeurt, wordt er op 7 en 8 april een internationale expo georganiseerd. Verschillende bedrijven laten daar zien wat zij doen en welke mogelijkheden zij bieden.