Toch stadswoningen in monumentale Zuiderschool Meppel

In de voorste vleugel van de Zuiderschool komen vier stadswoningen. Projectontwikkelaar Schavast heeft de bouwplannen voor de locatie dicht bij het centrum van Meppel aangepast. In december wees de gemeente de school aan als gemeentelijk monument.

Schavast BV uit Hasselt kocht in 2017 de Zuiderschool samen met de voormalige Rijks Hogere Burgerschool voor bijna anderhalf miljoen euro van de gemeente. De Rijks-HBS had toen al een een provinciale monumentenstatus. In de plannen van Schavast was oorspronkelijk afbraak van de Zuiderschool opgenomen.

Dreiging schadeclaim

Aanvankelijk vreesde de gemeente nog dat Schavast met een schadeclaim zou komen na de aanwijzing tot gemeentelijk monument. Want eerder zei de architect van Schavast dat het onmogelijk was om appartementen in de Zuiderschool te bouwen.

Maar de afgelopen maanden zijn de bouw- en verbouwplannen alsnog aangepast. In de voormalige HBS komen nu veertien luxe loftappartementen. Een aanbouw van die HBS wordt afgebroken en maakt plaats voor vijf woningen.

Trappenhuis

De aan de oude HBS gekoppelde Zuiderschool krijgt ook vier woningen, maar dan met behoud van het monumentale gebouw. Het trappenhuis is de basis van één van de vier woningen. Volgens een persbericht wordt dit een van de meest bijzondere woningen van Meppel.

Op het binnenterrein van de Zuiderschool is daarnaast nog ruimte voor de bouw van zestien hofwoningen. Deze worden gebouwd rondom de monumentale gymzaal van de voormalige scholen. Aan het Zuideinde komt er tenslotte nog één vrijstaande woning bij.

Schavast-directeur Herman Dolstra: "We zijn blij dat we nu met omwonenden en belanghebbenden in gesprek kunnen. De huidige tekeningen en impressies laten alleen nog de hoofdlijnen en de opbouw zien. Materiaalkeuze en detaillering zijn nog niet definitief."

