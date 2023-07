Emmenaar moet 16 jaar de cel in voor moordpoging en brandstichting in opdracht

Een 29-jarige man uit Emmen moet 16 jaar de cel in. Hij heeft volgens de rechtbank in opdracht een vrouw proberen te vermoorden. De opdrachtgever, een 40-jarige man uit Druten, moet 18 jaar de cel in.

De man uit Druten leidde jarenlang een dubbelleven en hield er twee relaties op na. Hij liet de Emmenaar een moordpoging doen op zijn vrouw.

Op 11 april 2022 werd het slachtoffer aangevallen en in haar hals en rug gestoken op een camping aan de Piekenwaardweg in Kerkdriel. Ze is gedeeltelijk verlamd, maar overleefde de aanslag wel, schrijf Omroep Gelderland . Ze onderging meerdere operaties. Door haar verwondingen kan ze niet langer zelf voor haar kinderen zorgen.

De dader werd een dag later aangehouden in Emmen. De echtgenoot van het slachtoffer zou de man 50.000 euro hebben gegeven voor de moordaanslag. Volgens de rechtbank is het niet duidelijk waarom de Drutenaar zijn vrouw dood wilde hebben.

Twee relaties tegelijk

De Drutenaar had twee relaties tegelijkertijd. Hij was bezig met het kopen van een huis met de moeder van zijn kinderen. Tegelijkertijd was hij getrouwd met de vrouw die hij wilde laten vermoorden. Ook met haar wilde hij een huis kopen ter waarde van een miljoen euro.

"Het is duidelijk dat de man zich in een lastige positie had gemanoeuvreerd", stelt de rechtbank. "Hij wilde op allerlei criminele manieren snel veel geld verdienen. Hij gaf helemaal niets om anderen, ook niet om zijn eigen vrouw die hij zelfs wilde laten vermoorden." De rechtbank vindt een 'forse gevangenisstraf' daarom meer dan terecht.

Brandstichting

De man uit Emmen is daarnaast ook verantwoordelijk voor acht branden in de omgeving van Geldermalsen. De Drutenaar gaf opdracht voor zeker twee van die branden. Hier zou de Emmenaar 150.000 euro voor krijgen. Het is volgens de rechtbank niet bewezen dat de Drutenaar ook opdracht gaf voor de andere branden. Een van de twee branden was in het bedrijfspand van de man uit Druten. Dat bedrijfspand werd op 27 maart 2022 in brand gestoken.

Het idee was dat de autoriteiten zouden vermoeden dat er een pyromaan actief was en dat het daarom niet verdacht was dat juist dit pand in vlammen opging. De Drutenaar rekende zo op een miljoen euro aan verzekeringsgeld. De verzekering wilde dat niet uitkeren. Die man gaf, eenmaal in de cel, ook opdracht tot brandstichting aan een medegedetineerde. Hij stichtte toen brand bij een oud-werknemer van de man uit Druten.

Schadevergoedingen

De Emmenaar wilde volgens de rechtbank 'snel geld verdienen' en beging daarom zijn misdaden. Ook voor hem vindt de rechtbank een lange straf de beste optie. Beide heren moeten schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers van de branden. Het slachtoffer van de moordpoging wilde ook een schadevergoeding, maar opvallend genoeg alleen van de man uit Emmen, niet van de opdrachtgever. De rechtbank denkt hier anders over en daarom moeten beide heren samen in totaal 41.000 aan het slachtoffer betalen.